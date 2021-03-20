В частности, Гарсия Морено отметила, что верит в счастливое будущее с Мамаевым. Также она сообщила, что футболист никогда не делал ей подарки и не давал деньги.
"Паша со мной всегда был джентльменом, милым и любящим мужчиной. Я верю в прекрасное будущее вместе, когда ситуация успокоится. Он никогда мне ничего не давал, никаких подарков и никаких денег. У меня хорошо обеспеченная семья. К тому же в моей культуре не принято, чтобы мужчина поддерживал женщину. Наши отношения с ним исключительно сентиментальные", - сказала модель.
Напомним, что о связи Мамаева с Гарсией Морено стало известно в начале нынешнего месяца, когда об этом сообщила супруга игрока, Алана. Впоследствии она объявила о разводе с футболистом.
Источник: Sport24
Испанская возлюбленная Мамаева: Паша со мной всегда был джентльменом. Я верю в прекрасное будущее вместе
Испанская модель Ирен Гарсия Морено рассказала о своих отношениях с полузащитником "Ростова" Павлом Мамаевым.
Фото: Blitz.plus
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