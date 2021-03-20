Испанская возлюбленная Мамаева: Паша со мной всегда был джентльменом. Я верю в прекрасное будущее вместе

Испанская модель Ирен Гарсия Морено рассказала о своих отношениях с полузащитником "Ростова" Павлом Мамаевым.

Фото: Blitz.plus