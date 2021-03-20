СМИ: решение о назначении Олича тренером ЦСКА - личная инициатива Орешкина

Назначение на пост главного тренера ЦСКА Ивицы Олича является личной инициативой председателя совета директоров клуба Максима Орешкина.
Фото: "Getty Images"
Как сообщает источник, решение о том, чтобы назначить на пост главного тренера ЦСКА бывшего нападающего команды Ивицы Олича принимал лично председатель совета директоров "армейцев" Максим Орешкин. Он был одним из главных инициаторов назначения Олича тренером ЦСКА.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что ЦСКА согласовал назначение Ивицы Олича на пост главного тренера. Сейчас стороны обсуждают финальные детали. Официально об этом будет объявлено в ближайшие дни.

Ивица Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год. В составе "армейцев" он провел 116 матчей, в которых забил 44 гола и сделал 14 результативных передач. Сейчас Олич входит в тренерский штаб сборной Хорватии.

ЦСКА занимает в турнирной таблице РПЛ 5-е место, имея в активе 40 очков. В последнем матче "армейцы" проиграли дома "Зениту" со счетом 2:3.

Источник: "Чемпионат"

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Теги: Олич ЦСКА Орешкин
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