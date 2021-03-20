"Тюкавин вызван в молодежную сборную России. Он был резервным вариантом, если кто-то из игроков получит травму. Насколько я понимаю, что-то не так со здоровьем у Кучаева, поэтому вызван Тюкавин.
Сейчас он сдаст тест на коронавирус, если все будет в порядке, то присоединится к сборной. Костя в свое время переболел, поэтому не думаю, что этим возникнут проблемы", - сказал Сафонов.
Напомним, 15 марта тренерский штаб молодежной сборной России назвал состав команды на матчи группового этапа чемпионата Европы. Отмечается, что в связи с травмами в групповом раунде чемпионата Европы не смогут поучаствовать Матвей Сафонов ("Краснодар"), Максим Глушенков ("Химки") и Алексей Татаев ("Млада Болеслав").
Групповой этап молодежного чемпионата Европы пройдет с 23 по 31 марта в Венгрии и Словении. Соперниками молодежной сборной России станут команды Франции, Дании и Исландии.
Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин в текущем сезоне провел 8 матчей в РПЛ, забил 2 гола и сделал одну результативную передачу.
Источник: Sport24
Агент Сафонов: Тюкавин вызван в молодежную сборную России. Насколько я понимаю, вместо Кучаева
Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, сообщил, что игрока вызвали в расположение молодежной сборной России.
Фото: ФК "Динамо"
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