Кучаев покинул расположение молодежной сборной России из-за микротравмы

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, заявил, что футболист покинул расположение молодежной сборной России.
Фото: ПФК ЦСКА
"Кучаев покинул расположение молодежной сборной из-за микротравмы икроножной мышцы", - заявил Клюев.

Напомним, ранее футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, сообщил, что игрока вызвали в расположение молодежной сборной России.

Групповой этап молодежного чемпионата Европы пройдет с 23 по 31 марта в Венгрии и Словении. Соперниками молодежной сборной России станут команды Франции, Дании и Исландии. Российская команда проведет матчи в венгерских городах Дьер и Сомбатхей.

15 марта тренерский штаб молодежной сборной России назвал состав команды на матчи группового этапа чемпионата Европы.

В текущем сезоне полузащитник ЦСКА Константин Кучаев провел 23 матча во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 4 результативных передачи. За молодежную сборную России он провел 11 матчей и забил 2 гола.

Источник: Sport24

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Теги: Кучаев ЦСКА Клюев Молодежная сборная России
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