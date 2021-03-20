"Кучаев покинул расположение молодежной сборной из-за микротравмы икроножной мышцы", - заявил Клюев.
Напомним, ранее футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, сообщил, что игрока вызвали в расположение молодежной сборной России.
Групповой этап молодежного чемпионата Европы пройдет с 23 по 31 марта в Венгрии и Словении. Соперниками молодежной сборной России станут команды Франции, Дании и Исландии. Российская команда проведет матчи в венгерских городах Дьер и Сомбатхей.
15 марта тренерский штаб молодежной сборной России назвал состав команды на матчи группового этапа чемпионата Европы.
В текущем сезоне полузащитник ЦСКА Константин Кучаев провел 23 матча во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 4 результативных передачи. За молодежную сборную России он провел 11 матчей и забил 2 гола.
Источник: Sport24
Кучаев покинул расположение молодежной сборной России из-за микротравмы
Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, заявил, что футболист покинул расположение молодежной сборной России.
Фото: ПФК ЦСКА
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