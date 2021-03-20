Гатагов отметил, что Дзюба - неординарная личность и лидер по своей натуре. По его словам, Карпин и Дзюба - два лидера - столкнулись лбами, когда находились в "Спартаке".
"Артем - неординарная личность. Нужно привыкнуть к тому, что он по своей натуре лидер, а лидеры никогда не будут молчать. Будут требовать со всех - с игроков, тренера, руководства. Ну вот он и Карпин - два лидера - столкнулись лбами. Но опять-таки, все это было за пределами поля и раздевалки", - рассказал Гатагов.
Напомним, что Дзюба являлся игроком "Спартака" в 2006-2015 годах. С 2015 года он выступает за "Зенит". Карпин тренировал "Спартак" в 2009-2012 и 2012-2014 годах. Ныне он тренирует "Ростов".
Гатагов был игроком "Спартака" в 2012-2014 годах.
Источник: Sport24
Экс-игрок "Спартака" Гатагов - о конфликте Дзюбы и Карпина: два лидера столкнулись лбами
Экс-игрок "Спартака" Сослан Гатагов высказался о конфликте бывшего спартаковца Артема Дзюбы и Валерия Карпина, ранее тренировавшего "красно-белых".
Фото: "Зенит"
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