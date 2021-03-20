В частности, Гатагов заявил, что друзья не уберегли Кокорина и Мамаева от того, что в итоге произошло.
"Согласен с тем, что друзья просто не уберегли Сашу и Пашу. Наш консилиум друзей плохо сработал", - сказал Гатагов.
Он добавил, что мог быть с Кокориным и Мамаевым в ночь, вылившуюся в скандал и тюремные сроки игрокам.
"Еще один игрок сборной России должен был быть с ними в ту ночь? Я больше скажу: я тоже должен был туда ехать. Саша писал, звал с ними, но я себя плохо чувствовал и решил остаться дома. Что было бы, если бы поехал я — не хочу думать", - рассказал Гатагов.
Источник: Sport24
Гатагов - о тюремном сроке Кокорина и Мамаева: Сашу и Пашу не уберегли друзья. В ту ночь и я мог быть с ними
Бывший игрок "Спартака" Сослан Гатагов высказался о скандале с экс-футболистами сборной России Александром Кокриным и Павлом Мамаевым, получившими тюремный срок за драки в Москве в 2018 году.
Фото: РИА Новости
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