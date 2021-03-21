Милутиновича спросили, может ли Модрич перейти в "Динамо" через несколько лет. В ответ тот заявил, что такой вариант возможен.
"Все зависит от амбиций. Если ему и клубу это будет интересно, то, думаю, да. Намекну Луке за чашечкой кофе, что в России его ждут!" - сказал Милутинович.
Отметим, что Милутинович сотрудничал со сборной Хорватии на чемпионате мира в России. На клубном уровне он работал в миланском "Интере".
35-летний Модрич провел 27 матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании. На его счету три гола и три результативные передачи. "Реал" занимает третье место в таблице чемпионата (60 очков). Отставание от лидирующего "Атлетико" составляет шесть баллов.
"Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ (39 очков).
Источник: Sport24
"Намекну Луке, что в России его ждут!" Сербский профессор высказался о возможном переходе Модрича в "Динамо"
Сербский профессор Андрея Милутинович, зимой ставший куратором научно-спортивного направления в "Динамо", допустил, что полузащитник "Реала" Лука Модрич может перейти в московский клуб.
Фото: Getty Images
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