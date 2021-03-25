Ордеца попросили прокомментировать прогресс Тюкавина и Захаряна.
"Они молодцы. У нас есть ряд футболистов, но я бы не хотел всех называть, чтобы они не расслаблялись и еще больше работали. Они еще ничего не выиграли с "Динамо". Но у них есть хорошие задатки. Главное, чтобы ребята слушали тренерский штаб. У них хорошее будущее", - сказал Ордец.
В нынешнем розыгрыше РПЛ Ордец провел 21 матч и забил один гол. Тюкавин в текущем розыгрыше чемпионата провел за "Динамо" восемь матчей и забил два гола. Захарян в этом сезоне поучаствовал в шести матчах РПЛ, забил один гол и сделал две результативные передачи.
Отметим, что "Динамо" на данный момент располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России (39 очков).
Источник: Советский спорт
Ордец: "Динамо" может бороться за медали. Каждая из команд первой шестерки способна занять призовые места
Ордец высказался о прогрессе Тюкавина и Захаряна
Защитник "Динамо" Иван Ордец поделился мнением о молодых одноклубниках - форварде Константине Тюкавине и полузащитнике Арсене Захаряне.
Фото: "Советский спорт"
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