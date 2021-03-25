СМИ: "Спартак" рассматривает Бенитеса в качестве замены Тедеско

Бывший наставник мадридского "Реала" и "Ливерпуля" Рафаэль Бенитес входит в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера "Спартака".
Фото: ФК "Ньюкасл"
Последним клубом 60-летнего испанца был китайский "Далянь Ифан", который он покинул в декабре.

Ранее управляющий директор красно-белых Евгений Мележиков сообщил, что в шорт-лист "Спартака" должно входить менее пяти кандидатов.

Напомним, что московский клуб начал поиски нового главного тренера после того, как Доменико Тедеско в декабре прошлого года объявил о намерении покинуть команду по окончании сезона по семейным обстоятельствам.

"Спартак" после 23-х туров Российской Премьер-Лиги занимает 2-е место, отставая от лидирующего "Зенита" на 4 очка.

Источник: "Спорт-экспресс"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Спартак Бенитес Тедеско
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Классон с подачи Златана принес Швеции победу над Грузией, Испания дома потеряла очки с Грецией
Сборная Англии разгромила Сан-Марино 1
Классон забил Грузии после ассиста Ибрагимовича (видео)
СМИ: "Спартак" рассматривает Бенитеса в качестве замены Тедеско
Уткин: молодежка понравилась гораздо больше, чем "стасики" 2
Маслов рассказал о травме, полученной в матче с Исландией 1
"Дим, а мы один биатлон смотрим?" Аршавин пошутил над Губерниевым во время обсуждения матча сборной России (видео) 3
Захарян - после победы над Исландией: надеюсь, что продолжим выигрывать на протяжении всего турнира 2
Молодежная сборная России показала победное фото из раздевалки 2
Источник: "Севилья" готова предложить "Зениту" за Азмуна 15 млн евро 7
Швеция — Грузия. Ибрагимович и Кварацхелия - в стартовых составах команд 5
Молодежка круто стартовала на Евро. Но дальше будет сложнее
17-летний Захарян стал самым молодым автором гола за молодежную сборную России 2
Молодежная сборная России разгромила Исландию в стартовом матче на чемпионате Европы 13
Британские СМИ извинились перед Абрамовичем за слова о его связи с благосостоянием Путина 4
Семин - Фарфану: в России тебя любят и уважают 1
IFFHS: испанская Примера - лучшая лига минувшего десятилетия, РПЛ - 13-я 1
Орлов: как в сборной могут появляться Ахметов и Ионов? 15
Хавбек "Уфы" Бизоза: Газизов знает много о бизнесе и как прокачать карьеру игроков 2
Хавбек "Уфы" Бизоза: Урунов — король моды в команде. У него отличные вещи в гардеробе 3
Саутгейт - о матче против Сан-Марино: мы должны быть безжалостны
Ионов может пропустить матч сборной России со Словенией 3
Первушин прокомментировал фол полузащитника "Тамбова" Германа в матче с "Краснодаром"
Главный тренер сборной Грузии: наша цель - осложнить квалификацию ЧМ-2022 другим сборным 1
Брызгалов: ФНЛ - тяжелейшая лига, в РПЛ как-то попроще
Бизоза: хочу выиграть РПЛ с "Уфой" и попасть в Лигу чемпионов 7
Максименко, Захарян и Чалов - в стартовом составе молодежной сборной России на матч с Исландией 6
Итальянский арбитр Ди Белло рассудит Россию и Словению
Брызгалов: в "Спартаке" не будут смотреть и ждать, пока ты созреешь
Дубль Погребняка принес "Уралу" победу в товарищеском матче с "КАМАЗом" 2
Все новости
-