Последним клубом 60-летнего испанца был китайский "Далянь Ифан", который он покинул в декабре.
Ранее управляющий директор красно-белых Евгений Мележиков сообщил, что в шорт-лист "Спартака" должно входить менее пяти кандидатов.
Напомним, что московский клуб начал поиски нового главного тренера после того, как Доменико Тедеско в декабре прошлого года объявил о намерении покинуть команду по окончании сезона по семейным обстоятельствам.
"Спартак" после 23-х туров Российской Премьер-Лиги занимает 2-е место, отставая от лидирующего "Зенита" на 4 очка.
Источник: "Спорт-экспресс"
СМИ: "Спартак" рассматривает Бенитеса в качестве замены Тедеско
Бывший наставник мадридского "Реала" и "Ливерпуля" Рафаэль Бенитес входит в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера "Спартака".
Фото: ФК "Ньюкасл"
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