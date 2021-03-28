Тихонов заявил, что Соболев стал по-другому относиться к жизни и очень сильно прибавил как футболист. Также экс-игрок "Спартака" допустил, что Александр может стать основным нападающим сборной России.
"Сейчас Соболев повзрослел. Ему нужно было время, чтобы прожить и перерасти моменты беззаботной молодости. Он стал по-другому смотреть на жизнь, особенно после смерти мамы. Когда человеку тяжело, он многое пересматривает. Сейчас Саша выглядит просто здорово. Он очень прибавил — забил много важных для "Спартака" мячей. Если он так продолжит дальше, вполне может стать основным игроком сборной", - сказал Тихонов.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Соболев провел 16 матчей, забил 10 голов и сделал две результативные передачи.
"Спартак" на данный момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России (44 очка). Отставание от лидирующего "Зенита" составляет четыре балла.
Источник: Sport24
Тихонов: Соболев сильно прибавил. Если он так продолжит дальше, вполне может стать основным игроком сборной
Экс-игрок "Спартака" Андрей Тихонов высказался о нападающем "красно-белых" Александре Соболеве.
Фото: "Спартак"
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