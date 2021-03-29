– Информация, что Бахтиер находится в шорт-листе "Аталанты" — правдивая. Если обе стороны устроит предложение, то, мне кажется, все будут довольны. Главное, чтобы было официальное предложение в ЦСКА, — сказал Новиков в интервью для "СЭ".
Хавбек сборной Казахстана проводит свой первый сезон в составе "армейцев", летом 2020 года он перешел из "Ростова" за 2 млн евро. Контракт Бахтиера с ЦСКА рассчитан до июня 2025 года. В текущей кампании футболист принял участие в 25 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Сейчас полузащитник находится в расположении национальной команды Казахстана, но не может принять участие в международных матчах из-за травмы.
Источник: руководство Казахстанской федерации футбола оказывает давление на Зайнутдинова, обвиняя в симуляции травмы
Зайнутдинов: обидно, когда ставят под сомнение патриотизм
Агент Зайнутдинова прокомментировал информацию о том, что игрок входит в шорт-лист "Аталанты"
Евгений Новиков, агент полузащитника московского ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова, высказался об интересе к футболисту со стороны итальянской "Аталанты".
Фото: Gettyimages.com
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!