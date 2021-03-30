Романцев заявил, что класс Промеса не подлежит сомнению. По словам бывшего тренера "Спартака", Квинси полностью выкладывается на поле. Романцев также сравнил Промеса с Робсоном - первым бразильцем в истории "Спартака".
"То, что голландец - мастер крепкий и умелый, сомнению не подлежит. А еще он очень искренний на поле, на все сто отдается борьбе. У нас таким был Робсон! И пара матчей, которые уже провел Промес, дали понять, что "Спартак" вернул его не зря. Так что смело верьте ему", - сказал Романцев.
Напомним, что Промес перешел в "Спартак" из "Аякса" в зимнее трансферное окно. После возвращения в московский клуб он провел за "красно-белых" четыре матча в РПЛ, в которых забил два гола и сделал один голевой пас. Ранее голландец выступал за "Спартак" в 2014-2018 годах.
Источник: Спорт-Экспресс
Романцев рассказал, чем Промес похож на Робсона
Бывший наставник "Спартака" Олег Романцев поделился мнением о полузащитнике "красно-белых" Квинси Промесе.
Фото: РПЛ
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