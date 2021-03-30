Романцев: согласен с тем, что "Спартак" должен сделать все, чтобы сохранить Тедеско

Романцева спросили, стоит ли "Спартаку" постараться сохранить Тедеско, несмотря на его заявление о намерении покинуть клуб по окончании сезона.
"Согласен с Сашей Пановым, который говорил, что "Спартак" должен сделать все, чтобы оставить Тедеско в команде. Тедеско уже обжился в команде, которая своей игрой подтверждает, что он ей по душе. А для тренера это все! И сейчас, когда у "Спартака" появился шанс побороться за чемпионство, Доменико не должен его упускать. Возможности для этого есть!" - сказал Романцев.
Напомним, ранее Тедеско заявил, что не намерен продлевать контракт со "Спартаком", действующий до конца сезона.
На данный момент "Спартак" пребывает на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет четыре балла.
Источник: Спорт-Экспресс
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Бывший наставник "Спартака" Олег Романцев высказался о ситуации с возможным уходом Доменико Тедеско с поста главного тренера "красно-белых".
Фото: "Спартак"
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