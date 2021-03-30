"Я ещё не старый. Люди в 35-36 лет выигрывали чемпионство - тот же Семак, Денисов, а мне 34. Но моя главная мотивация - сборная. Я хочу вернуться в сборную. Доказывать кому-то что-то не собираюсь и не буду. Я просто играю в футбол и получаю удовольствие. А всё само собой доказывается и встаёт на свои места.
Недопонимание и недосказанность в отношениях с Черчесовым уже в прошлом. Но мы не контактируем. Я согласен играть в сборной на любой позиции", - сказал Глушаков.
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков провел в этом сезоне 15 матчей за подмосковную команду во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. В составе сборной России у него 57 матчей и 5 забитых мячей. Последний раз Глушаков за сборную сыграл 23 марта 2018 в товарищеском матче с командой Бразилии (0:3).
Сборная России в квалификационном турнире чемпионата мира 2022 года стартовала с двух побед. 24 марта на стадионе "Та-Кали" команда Черчесова победила сборную Мальты со счетом 3:1. Во втором туре отбора ЧМ-2022 Россия в Сочи на стадионе "Фишт" обыграла сборную Словении со счетом 2:1. Дубль в этой игре оформил Артем Дзюба.
Источник: "Матч ТВ"
Глушаков: я хочу вернуться в сборную России. Недопонимание с Черчесовым уже в прошлом
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков заявил о желании вернуться в состав сборной России.
Фото: РПЛ
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