СМИ: Газизов хотел назначить главным тренером "Спартака" помощника Семака в "Зените" Оливейру

Бывший генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов приглашал на должность наставника красно-белых тренера "Зенита" Вильяма де Оливейру.
Фото: "СЭ"
"Когда Газизов пришёл в клуб, он хотел заменить Тедеско на помощника Семака Оливейру, с которым Шамиль Камилович работал в "Уфе". Оливейре было сделано предложение", - приводит слова источника "Чемпионат".

Также отмечается, что назначение не состоялось только потому, что Вильям отказался возглавить "Спартак".

Газизов занял пост генерального директора красно-белых летом прошлого года, а в начале декабря покинул клуб. На данный момент функционер занимает аналогичную должность в "Уфе".

Напомним, что главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско намерен покинуть команду по окончании сезона по семейным обстоятельствам. В настоящее время московский клуб занимается поиском нового наставника.


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Теги: Газизов Спартак Зенит Семак
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