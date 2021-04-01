— Факсы с запросами на Хвичу приходили? Уверен, что скоро пойдут пачками. Слушайте, ведь ему 20 лет исполнилось, грубо говоря, вчера. Он заиграл в 19 лет и только-только портфель школьный убрал. Талант! Я бы очень хотел, чтобы следующий сезон он отыграл у нас. Приложу максимум усилий, чтобы его у нас оставить. При этом я понимаю, что пересидеть Хвиче у нас тоже нельзя, — цитирует Сайманова "БО Спорт".
20-летний Кварацхелия выступает за казанский клуб с лета 2019 года. В нынешнем сезоне грузин провел 20 матчей в чемпионате России, в которых забил три гола и отдал восемь голевых передач.
Контракт Хвичи с "Рубином" действителен до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 10 млн евро.
"Рубин" ближайший матч проведет 3 апреля, когда в Казани сыграет против "Сочи" в рамках 24-го тура РПЛ. Сейчас команда Леонида Слуцкого занимает восьмую строчку турнирной таблицы с 37 очками.
Гендиректор "Рубина": приложу максимум усилий, чтобы оставить Хвичу на следующий сезон
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов высказался о ситуации с полузащитником Хвичей Кварацхелией.
Фото: ФК "Рубин"
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