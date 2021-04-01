Пока не сообщается о подробностях переговоров. Контракт голкипера с красно-белыми рассчитан до лета 2023 года. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 млн евро.
Максименко является воспитанником "Спартака", его дебют за основную команду состоялся в сезоне-2017/18. В текущей кампании российской Премьер-лиги 23-летний вратарь провел 23 игры, в которых пропустил 26 голов.
На данный момент красно-белые располагаются на второй строчке РПЛ, имея в активе 44 очка. Следующую встречу подопечные Доменико Тедеско проведут на выезде с "Ростовом". Игра начнется в 19:00 4 апреля.
Источник: телеграмм-канал журналиста Дмитрия Клипина.
Источник: представители "Реала" контактировали с вратарем "Спартака" Максименко
Контакт представителей "Реал Мадрида" с вратарем "Спартака" Александром Максименко состоялся после игры молодежной сборной России с Исландией (4:1).
Фото: ФК "Спартак"
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