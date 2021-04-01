– Квинси очень классный — он пришел, и атмосфера стала другой. Он один из тех, кто становится душой коллектива. Таких людей и футболистов много не бывает. Квинси – это вспышка позитивной энергии, – сказал Крайтон в интервью для пресс-службы "Спартака".
Промес перешел в стан красно-белых зимой 2021 года из "Аякса", сумма трансфера составила 8,5 млн евро. Нападающий сборной Нидерландов уже выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год и даже становился чемпионом России в сезоне-2016/17.
Также Крайтон отметил, что Квинси знает русский язык на достаточном уровне и зачастую одноклубники понимают хавбека без переводчика.
В текущем сезоне Промес принял участие в 4 матчах РПЛ, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.
Промес принял участие в съемках рэп-клипа
Переводчик "Спартака" Крайтон: Промес – это вспышка позитивной энергии
Переводчик московского "Спартака" Дмитрий Крайтон рассказал о том, как хавбек Квинси Промес влился в состав красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
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