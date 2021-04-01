– Есть мнение, что "Локомотив" попал в Лигу чемпионов только благодаря индивидуальным качествам Алексея Миранчука? Думаю, никто не будет спорить, что Леша был в блестящей форме. Возможно, его игра в конце прошлого сезона стала последним аргументом для "Аталанты", чтобы его приобрести. Но я никогда не скажу, что выигрывает один игрок. Это не теннис. Миранчук забил 7 голов - больше в РПЛ после рестарта никто не забил, но кто-то же ему создавал опасные моменты? - передает слова Николича Sports.ru.
"Локомотив" закончил чемпионат России сезона 2019/2020 на втором месте в турнирной таблице с 57 очками, что позволило "железнодорожникам" получить прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов. От ставшего чемпионом "Зенита" красно-зеленые отстали на 15 очков, занявший третье место "Краснодар" опередили на 5 очков, ЦСКА - на 7. В 8 матчах постковидной доигровки сезона "Локомотив" набрал 16 очков (+4=4), 7 голов на этом отрезке забил атакующий полузащитник Алексей Миранчук.
Николич: "Локо" попал в ЛЧ только благодаря Миранчуку? Леша был в блестящей форме, но это не теннис
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич высказал мнение о влиянии игры Алексея Миранчука на попадание команды в Лигу чемпионов по итогам прошлого чемпионата России.
Фото: ФК "Локомотив"
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