Коновалова заявила, что Герман воспользовался своим правом не проходить проверку на полиграфе. Вместе с тем она отметила, что руководство клуба солидарно с РФС - если игрок виноват, он будет привлечен к ответственности.
"Это право Германа не проходить проверку на полиграфе, но мы солидарны с РФС. Виноваты, значит будет привлечен к ответственности, если не виноваты, значит не виноваты. Пока ответного письма от РФС не было. РФС разбирается по этому вопросу и уже по факту разбирательства будет понятно, если футболисты на самом деле что-то натворили, значит будут отвечать", - сказала Коновалова.
Напомним, ранее стало известно, что Герман, которого подозревают в игре на ставках, отказался пройти проверку на полиграфе. Накануне его опросили в офисе РФС.
Отметим, что "Тамбов" на данный момент занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.
Источник: Sport24
Гендиректор "Тамбова": Герман имеет право не проходить проверку на полиграфе, но мы солидарны с РФС
Гендиректор "Тамбова" Ольга Коновалова высказалась об отказе полузащитника команды Дмитрия Германа проходить проверку на полиграфе.
Фото: metaratings.tj
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!