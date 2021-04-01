Гендиректор "Тамбова": Герман имеет право не проходить проверку на полиграфе, но мы солидарны с РФС

Гендиректор "Тамбова" Ольга Коновалова высказалась об отказе полузащитника команды Дмитрия Германа проходить проверку на полиграфе.
Фото: metaratings.tj
Коновалова заявила, что Герман воспользовался своим правом не проходить проверку на полиграфе. Вместе с тем она отметила, что руководство клуба солидарно с РФС - если игрок виноват, он будет привлечен к ответственности.

"Это право Германа не проходить проверку на полиграфе, но мы солидарны с РФС. Виноваты, значит будет привлечен к ответственности, если не виноваты, значит не виноваты. Пока ответного письма от РФС не было. РФС разбирается по этому вопросу и уже по факту разбирательства будет понятно, если футболисты на самом деле что-то натворили, значит будут отвечать", - сказала Коновалова.

Напомним, ранее стало известно, что Герман, которого подозревают в игре на ставках, отказался пройти проверку на полиграфе. Накануне его опросили в офисе РФС.

Отметим, что "Тамбов" на данный момент занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.

Источник: Sport24

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Теги: Тамбов
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