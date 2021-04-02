Червиченко заявил, что считает "Спартак" фаворитом. Он отметил нападение московской команды. Также Червиченко выделил игру вратаря "Спартака" Александра Максименко.
"Думаю, что в этой встрече фаворит "Спартак". Они сейчас на ходу, хорошее нападение. Мне кажется, Максименко очень прибавил. Он спасает команду в нереальных ситуациях. Ему становится тяжелее забить. "Ростов" может надеяться на то, что Джикия подустал после сборной. У Карпина игроки не такие яркие, но могут ответить дерзостью и молодостью. Но, объективно, "Спартак" сильнее", - сказал Червиченко.
Отметим, что матч "Ростов" - "Спартак" пройдет 4 апреля. Встреча начнется в 19.00 мск. "Ростов" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. "Спартак" идет вторым (44 балла).
Источник: Спорт-Экспресс
Червиченко: "Спартак" фаворит в матче с "Ростовом". У команды хорошее нападение, Максименко очень прибавил
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче "красно-белых" с "Ростовом" в 24-м туре РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"
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