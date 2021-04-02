По данным источника, в "Спартаке" не рассчитывают на Гулиева. "Красно-белые" уведомили игрока о том, что он может искать себе новый клуб. При этом сам Гулиев не намерен уходить из "Спартака". Он хочет остаться в клубе до конца срока действия контракта. Соглашение Гулиева с московским клубом рассчитано до лета 2023 года.
Напомним, что летом 2020 года по решению главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско Гулиев был переведен во вторую команду "красно-белых". Там он продолжил восстанавливаться после травмы, не появляясь на поле в официальных матчах.
Источник: Спорт-Экспресс
СМИ: "Спартак" призвал Гулиева искать новый клуб, игрок хочет остаться до конца контракта
"Спартак" намерен расстаться с полузащитником Аязом Гулиевым.
Фото: "Спартак"
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