– "Динамо" во всех фазах превзошли нас. Тут нечего обсуждать. Меня не устраивает та ситуация, которая складывается. Надо что-то делать, встряхивать команду, дать какой-то другой импульс. Сейчас я поговорю с руководством, и мы решим, как лучше встряхнуть ребят. Может быть, смена на тренерском мостике даст этот импульс команде. Для себя я такое решение уже принял, – заявил Рахимов на послематчевом интервью.
"Уфа" на выезде проиграла с крупным счетом московскому "Динамо". Голами во встрече отметились Даниил Лесовой, Константин Тюкавин, Роман Нойштедтер и Николай Комличенко, забивший свой мяч с пенальти.
По итогам 24 туров "Уфа" занимает 15 строчку, имея в своем активе всего 14 очков. Следующую игру команда проведет в рамках Кубка России с "Ахматом". Матч состоится 7 апреля в 19:00 по московскому времени.
"Динамо" крупно обыграло "Уфу" (4:0)
Рахимов: смена на тренерском мостике может дать импульс "Уфе". Для себя я такое решение уже принял
Главный тренер "Уфы" Рашид Рахимов не исключил свою отставку после поражения от "Динамо" (0:4) в матче 24-го тура РПЛ.
Фото: ФК «Уфа»
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