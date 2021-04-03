Источник: Мусаев покинет свой пост в "Краснодаре". Основной кандидат – Гончаренко

Мурад Мусаев покинет пост главного тренера "Краснодара" после поражения от "Ахмата" (0:5) в матче 24-го тура РПЛ.

Фото: ФК "Краснодар"