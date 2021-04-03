Главным кандидатом на смену Мусаеву является Виктор Гончаренко, который недавно ушел из ЦСКА. Белорусский специалист тренировал "армейцев" с 2016 года. За это время красно-синие дважды становились серебряными призерами чемпионата России, а в 2018 году одержали победу в матче за Суперкубок России.
После 24 матчей "Краснодар" занимает 10 место в таблице российской Премьер-лиги, отставая от зоны еврокубков на 12 очков. Ближайшую игру "быки" проведут 11 апреля с тульским "Арсеналом". Встреча начнется в 14:00 по московскому времени.
Источник: телеграмм-канал журналиста Максима Алланазарова.
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Источник: Мусаев покинет свой пост в "Краснодаре". Основной кандидат – Гончаренко
Мурад Мусаев покинет пост главного тренера "Краснодара" после поражения от "Ахмата" (0:5) в матче 24-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
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