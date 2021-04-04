Гаджиев заявил, что возраст Мусаева не являлся проблемой при работе тренера в "Краснодаре".
"Возьмите даже таких мэтров, как Валерий Лобановский и Никита Симонян. Они начинали тренировать, будучи достаточно молодыми, и это не помешало им добиться успеха. Да и за плечами у Мусаева уже есть определенный опыт: он брал медали РПЛ и выходил с командой в групповой этап Лиги чемпионов", — заявил Гаджиев.
Отметим, что накануне "Краснодар" проиграл "Ахмату" со счетом 0:5 в матче 24-го тура РПЛ. После этой встречи 37-летний Мусаев заявил, что покидает пост главного тренера "быков".
На данный момент "Краснодар" пребывает на 10-м месте в таблице РПЛ (34 очка).
Источник: RT
Гаджиев - об отставке Мусаева: возраст не мешает добиваться успеха
Известный российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию об уходе Мурада Мусаева с поста главного тренера "Краснодара".
Фото: РИА Новости
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