– Сегодня был мой последний матч во главе ФК "Краснодар". После игры я поговорил с руководством о своем уходе. Это уже второй разговор, первый был после "Спартака". Считаю, команде нужны перемены, новые эмоции и энергия, – приводит слова Мусаева "СЭ".
Мурад Мусаев работал в "Краснодаре" с 2018 года. За это время "быки" дважды становились бронзовыми призерами чемпионата России. А в сезоне-2018/19 вышли в 1/8 финала лиги Европы УЕФА.
Главным кандидатом на пост тренера черно-зеленых называют бывшего наставника ЦСКА Виктора Гончаренко.
На данный момент "Краснодар" занимает 10-ю строчку в таблице РПЛ, имея в активе 34 очка.
Мусаев заявил, что был готов покинуть "Краснодар" после разгрома от "Спартака"
Источник: Мусаев покинет свой пост в "Краснодаре". Основной кандидат – Гончаренко
Мусаев: сегодня был мой последний матч во главе "Краснодара"
Мурад Мусаев объявил об уходе с поста главного тренера "Краснодара" после поражения в матче с "Ахматом" (0:5).
Фото: ФК "Краснодар"
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