Ордец заявил, что плотность в таблице является хорошей мотивацией для игроков. По словам футболиста, он сталкивается со столь плотным расположением команд в турнирной таблице впервые за карьеру.
"Плотность турнирной таблицы? Это очень хорошая мотивация. Команда будет стараться показывать хорошие игры. Давно такого не видел. У меня, наверное, и в карьере такого не было, чтобы любые три очка и ты можешь оказаться в еврокубках или наоборот опуститься на седьмое место. Надо побеждать в каждой игре, смотреть на свои матчи и всё", - сказал Ордец.
Отметим, что накануне "Динамо" обыграло "Уфу" в матче 24-го тура РПЛ (4:0). "Бело-голубые" занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 42 очка.
Источник: Спорт-Экспресс
Ордец: плотность турнирной таблицы РПЛ? У меня такое впервые в карьере
Защитник "Динамо" Иван Ордец высказался о плотности в турнирной таблице РПЛ.
Фото: РИА Новости
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