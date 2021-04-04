Как сообщает источник, к наставнику "Кайрата" Алексею Шпилевскому могут обратиться, если неудачно пройдут переговоры с Виктором Гончаренко. Ранее сообщалось, что бывший главный тренер ЦСКА является основным кандидатом на пост наставника "Краснодара".
Отмечается, что кандидатура Шпилевского уже обсуждалась осенью прошлого года. "Быков" привлекает атакующий футбол 33-летнего специалиста, а также активное внедрение молодых футболистов в состав "Кайрата". Напомним, в прошлом году эта команда стала чемпионом Казахстана - впервые за 16 лет.
Уточняется, что владелец "Кайрата" Кайрат Боранбаев, который находится в дружеских отношениях с Сергеем Галицким, не хочет отпускать Шпилевского из команды.
Мурад Мусаев покинул пост главного тренера "Краснодара". Накануне "Краснодар" проиграл "Ахмату" со счетом 0:5 в матче 24-го тура РПЛ. После этого Мусаев заявил о намерении оставить должность наставника "быков".
Напомним, что под руководством Мусаева "Краснодар" дважды финишировал третьим в РПЛ, а также впервые в своей истории вышел в групповой раунд Лиги чемпионов.
На данный момент "Краснодар" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ (34 очка).
Источник: "СЭ"
СМИ: Шпилевский - кандидат на пост главного тренера "Краснодара"
Главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский является одним из кандидатов на аналогичный пост в "Краснодаре".
Фото: ФК "Кайрат"
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