"Мы разговаривали с Тедеско, и он стоит на своём. Мы готовы говорить, но на сегодняшний день его решение бесповоротное. Мы находимся в тех условиях, которые есть. На сегодняшний день мы занимаемся подбором нового тренера, но при этом мы доверяем Тедеско. Если будет желание со стороны Доменико — мы будем к этому готовы.
У нас есть более-менее осознанный выбор, в ближайшее время можно и вступить в переговоры. У нас были контакты с некоторыми кандидатами. Нельзя основываться только на скаутинге и иметь лишь список, нужно переходить к обсуждению условий. Мы движемся в этом направлении", - приводит слова Мележикова "Чемпионат".
Напомним, что в декабре после поражения от петербургского "Зенита" (1:3) главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско объявил о своем решении не продлевать с московским клубом трудовое соглашение, срок которого истекает в мае. По словам немецкого специалиста, причиной тому послужили семейные обстоятельства - из-за пандемии коронавируса он не может видеться со своей семьей, которая живет в Германии.
На данный момент "Спартак" занимается поисками нового главного тренера, при этом рассматриваются исключительно иностранные специалисты.
При Тедеско красно-белые одержали 4 победы подряд в последних турах РПЛ. "Спартак" с 47-ю очками занимает 2-е место в чемпионате России, отставая от лидирующего "Зенита" на 1 балл.
Директор "Спартака": на сегодняшний день решение Тедеско — бесповоротное
Управляющий директор "Спартака" Евгений Мележиков после победы над "Ростовом" (3:2) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги высказался о ситуации с наставником красно-белых Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Спартак"
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