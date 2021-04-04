"Самюэль получил сотрясение мозга в столкновении с Альмквистом. Завтра врачи решат, нужно ли дальнейшее обследование", - приводит слова Фетисова Sport24.
Напомним, что из-за повреждения 27-летний француз был заменен на 81-й минуте встречи с "Ростовом". В следующем туре РПЛ красно-белые на выезде сыграют с "Локомотивом". Матч состоится 11 апреля и начнется в 19:00 по Москве.
В нынешнем сезоне чемпионата России Жиго провел 21 матч, в которых отличился тремя забитыми мячами и получил пять желтых карточек.
Защитник "Спартака" Жиго получил сотрясение мозга в игре с "Ростовом"
Директор департамента "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов после матча 24-го тура РПЛ с "Ростовом" (3:2) рассказал о состоянии защитника красно-белых Самюэля Жиго.
Фото: Александр Мысякин, Sport24
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