"До конца турнира РПЛ остается полтора месяца. Их надо отработать, как всегда, по полной программе: мы все очень хотим добыть третий подряд чемпионский титул для "Зенита". И все мысли сейчас об этом.
Ну а я вообще так устроен по характеру, что, как только беру один трофей, сразу думаю о следующем. Для меня не существует пресыщения победами. Выиграли сегодня – быстро забыли, идем дальше", - приводит слова Семака "Спорт-экспресс".
Напомним, что 45-летний специалист возглавил "Зенит" в 2018 году. За это время сине-бело-голубые дважды стали чемпионами России, а также взяли Кубок и Суперкубок страны.
По итогам 23-х туров Российской Премьер-Лиги петербургский клуб под руководством Семака единолично возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 48 очков. Сегодня, 5 апреля, "Зенит" на своем поле будет принимать подмосковные "Химки". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по Москве.
"Беру один трофей – сразу думаю о следующем". Семак - о мотивации в "Зените"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о своей мотивации после нескольких титулов во главе петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"
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