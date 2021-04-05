По словам Вартапетова, восстановление Магнуссона после разрыва ахиллова сухожилия займет около полугода.
"Не знаю истории его травмы и не видел медицинских документов, однако по опыту могу сказать, что если речь идет о полном разрыве ахиллового сухожилия, то вернуться в общую группу Магнуссон сможет через шесть месяцев.
Скорее всего, ему предстоит операция по сшиванию ахиллового сухожилия, после нее средний срок восстановления где-то пять-шесть месяцев", - сказал Вартапетов.
Напомним, ранее стало известно, что Магнуссон порвал ахиллово сухожилие в матче 24-го тура РПЛ с "Тамбовом" (2:1). Вскоре игроку сделают операцию.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Магнуссон провел 22 матча, забил один гол и сделал одну голевую передачу.
Источник: Sport24
Бывший врач "Спартака" назвал сроки восстановления защитника ЦСКА Магнуссона
Экс-глава медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов высказался о травме защитника ЦСКА Хердура Магнуссона.
Фото: ЦСКА
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