– Сегодня было много болельщиков, и из-за этого был очень хороший накал, все бились. Игра тяжёлая, но очень интересная. Перед матчем гуляли — фанатов было очень много, весь Ростов в спартаковских болельщиках. Очень круто. Наверное, в первый раз такой выезд застал, – сказал Соболев в интервью для пресс-службы "Спартака".
Красно-белые одержали победу над "Ростовом" в матче 24-го тура российской Премьер-лиги со счетом 3:2. Соболев отметился дублем в ворота Сергея Песьякова. Благодаря выездной победе, подопечные Доменико Тедеско сократили отставание от лидирующего в РПЛ "Зенита" до одного очка.
Свой матч команда Сергея Семака сыграет сегодня, 5 апреля, в 19:00 по московскому времени. Соперником сине-бело-голубых станут "Химки".
В следующем туре "Спартак" ждет московское дерби с "Локомотивом". Игра состоится 11 апреля в 19:00 по мск.
Соболев: весь Ростов был в спартаковских болельщиках
Нападающий "Спартака" Александр Соболев прокомментировал победу своей команды над "Ростовом" (3:2) в матче 24-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
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