- В Европе немыслимо, чтобы тренер перешел из одной команды в другую внутри одного чемпионата посреди сезона. А у этих команд еще и очная встреча впереди... Поэтому я надеюсь, что ничего в "Краснодаре" у Гончаренко не получится, и его в итоге с позором оттуда выгонят. Если бы он был настоящим тренером и ценил свою профессию, то дождался бы окончания сезона, - передает слова Гурцкая "Спорт-Экспресс".
6 апреля стало известно, что 43-летний белорусский специалист Виктор Гончаренко стал главным тренером "Краснодара". Ранее Гончаренко в течение 4 лет и 3 месяцев возглавлял ЦСКА, контракт с красно-синими тренер расторг 22 марта. Предшественником Гончаренко на посту наставника "Краснодара" был 37-летний Мурад Мусаев, работавший на этой должности с 3 апреля 2018 года по 4 апреля 2021 года. Сегодня также стало известно, что по обоюдному согласию расторгли контракты с ЦСКА сотрудники тренерского штаба красно-синих, работавшие под руководством Гончаренко - Александр Ермакович и Руслан Зубик.
Гурцкая: надеюсь, что у Гончаренко ничего не получится, и его с позором выгонят из "Краснодара"
Футбольный агент Тимур Гурцкая высказал резкое мнение о назначении Виктора Гончаренко на должность главного тренера "Краснодара".
Фото: youtube.com
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