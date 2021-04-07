– Приносим извинения за неточность в предыдущем посте. СММ-щик хотел обратиться к арбитру: "Кукуляк(Т9)! Если это не пенальти, то что это?", – сказано в посте.
Четвертьфинальный матч Кубка России между "Уфой" и "Ахматом" состоялся вчера, 7 апреля. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу грозненского клуба. Единственный гол на 59-й минуте забил полузащитник Евгений Харин.
Спорный эпизод, которому был посвящен первый пост, произошел в концовке встречи в штрафной площади "Ахмата".
Соперник подопечных Андрея Талалаева по полуфиналу Кубка определится по жеребьевке.
"Ку-ку ### [блин]!" "Уфа" возмутилась решением судьи в матче с "Ахматом"
В "Уфе" извинились за пост о матче с "Ахматом"
Официальный твиттер футбольного клуба "Уфа" принес извинения за опечатку в фамилии арбитра Евгения Кукуляка.
Фото: ФК "Ахмат"
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