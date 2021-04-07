В "Уфе" извинились за пост о матче с "Ахматом"

Фото: ФК "Ахмат"

– Приносим извинения за неточность в предыдущем посте. СММ-щик хотел обратиться к арбитру: "Кукуляк(Т9)! Если это не пенальти, то что это?", – сказано в посте.Четвертьфинальный матч Кубка России между "Уфой" и "Ахматом" состоялся вчера, 7 апреля. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу грозненского клуба. Единственный гол на 59-й минуте забил полузащитник Евгений Харин.Спорный эпизод, которому был посвящен первый пост, произошел в концовке встречи в штрафной площади "Ахмата".Соперник подопечных Андрея Талалаева по полуфиналу Кубка определится по жеребьевке.