"Был взлом. Мы считаем, что это заказная кампания против "Спартака", который находится на самом верху. Наверняка это кого-то смущает. Часть документов действительно достоверна, а часть вызывает вопросы, особенно некоторые презентации", - приводит слова Фетисова Sport24.
Ранее телеграм-канал Black Mirror, специализирующийся на сливах переписок, разговоров и документов общественных деятелей, политиков и бизнесменов, опубликовал информацию о финансах московского клуба. Исходя из этих данных, "Спартак" с 2004 по 2020 год купил футболистов на 473 млн евро, а продал – на 197 млн евро. Также в слитой информации сообщается о зарплатах игроков красно-белых и стоимость трансферов "Спартака" летом 2019 года.
"Это заказная кампания против "Спартака", который находится на самом верху". В клубе отреагировали на слив финансовых данных
Директор департамента "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал публикацию в интернете внутренних данных, которые касаются финансовой деятельности клуба.
Фото: ФК "Спартак"
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