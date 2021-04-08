Корниленко: задача "Крыльев" - сохранить как можно больше игроков, не потерять никого

Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко после выхода в полуфинал Кубка России рассказал о планах руководства клуба максимально сохранить текущий состав.