"У нас команда молодая, на многих игроков будет спрос. Наша задача - как можно больше игроков сохранить, не потерять никого, поскольку команда сыгранная, интересная, показывает очень качественный футбол благодаря нашему тренеру. Основная работа будет направлена на то, чтобы все это сохранить", - цитирует Корниленко корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.
Соперник "Крыльев Советов" по полуфиналу определится в пятницу, в 1/4 финала самарцы переиграли "Динамо" (2:0).
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Корниленко: задача "Крыльев" - сохранить как можно больше игроков, не потерять никого
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко после выхода в полуфинал Кубка России рассказал о планах руководства клуба максимально сохранить текущий состав.
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