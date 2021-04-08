Карпин - о поражении "Ростова" от "Спартака": мы сами в чем-то недоработали. Я и футболисты

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, мог ли его клуб рассчитывать на большее в проигранном матче 24 тура РПЛ со "Спартаком" (2:3).
Фото: ФК "Ростов"
- Раз потерпели поражение - значит, большего не заслуживали. Если брать с точки зрения содержания, то считаю, что игра была плюс-минус равная. Где-то можно ссылаться на везение или невезение, но 100%, что сами в чем-то недоработали - это уже претензии к нам, ко мне и футболистам. Вот случился рикошет, когда Мозес открывал счет - значит, нужно не допускать, чтобы этот рикошет вообще стал возможен. Второй гол гостей: не вынесли мяч - значит, нельзя давать подавать. Но если говорить в целом, то матч получился хороший с обеих сторон, яркий. Сказать "нам не повезло" - самое простое, - цитирует Карпина "Спорт-Экспресс".

Встреча 24 тура Российской премьер-лиги между "Ростовом" и "Спартаком" завершилась волевой победой красно-белых со счетом 3:2. На 23 минуте игры на берегах Дона счет открыл полузащитник гостей Виктор Мозес, которому помог рикошет от защитника желто-синих Хайтама Алеесами. На 27 минуте защитник "Спартака" Павел Маслов замкнул прострел нападающего хозяев Дмитрия Полоза, срезав мяч в собственные ворота, а еще 5 минут спустя полузащитник Георгий Махатадзе также с передачи Полоза вывел "Ростов" вперед. Победу красно-белым принесли два гола головой форварда Александра Соболева, который на 44 минуте подкараулил мяч после навеса Айртона и срезки от Алеесами, а на 58 минуте замкнул подачу с углового Квинси Промеса.

Молодой «Ростов» Карпина бился достойно, но «Спартак» допустил меньше ошибок. Оценки игроков за яркий матч с 5 голами

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Теги: Ростов Спартак Карпин
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