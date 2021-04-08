- Когда ждем возращения Норманна? Пока не до конца понятно, проводим консультации. Правда ли, что он готов уйти из "Ростова" только в клуб, участвующий в Лиге чемпионов? Честно говоря, не знаю, конкретно на эту тему с ним не разговаривал. Насколько я знаю, Норманну все нравится в "Ростове", но если поступит хорошее предложение, которое устроит всех, то будем думать, - приводит слова Карпина "Спорт-Экспресс".
24-летний норвежский опорный полузащитник Матиас Норманн стал игроком "Ростова" в январе 2019 года, футболист перешел из "Брайтона" за трансферную компенсацию в размере 1,7 миллиона евро. Сейчас оценочная трансферная стоимость Норманна составляет 13 миллионов евро. В текущем сезоне норвежец сыграл за желто-синих 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. В инфопространстве регулярно появляются слухи об интересе к Норманну со стороны топ-клубов РПЛ.
Карпин рассказал о перспективах Норманна
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин ответил на вопрос о том, в какой клуб готов уйти полузащитник Матиас Норманн.
Фото: ФК "Ростов"
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