Газизов заявил, что Стукалов - прогрессивный специалист, который подходит под модель "Уфы". По словам менеджера, в свое время Стукалов отказался от предложения возглавить "Уфу", но теперь согласился перейти в клуб в очень сложной ситуации.
"Стукалов показал своей работой, что он прогрессивный тренер. Подходит под нашу модель. Верим, что и дальше у нас будет получаться. Верим, что вместе мы достигнем футбольных побед. Он всегда был у нас на прицеле, общались с ним до этого. Он нам подходит. В свое время он уже отказывался, а сейчас Стукалов принял в очень непростой ситуации такое решение. Это его характеризует", - сказал Газизов.
Напомним, ранее стало известно, что "Уфа" подписала контракт со Стукаловым до июня 2023 года. На днях 37-летний специалист покинул "Велес", который возглавлял с 2019 года.
Отметим, что "Уфа" занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе башкирской команды 14 очков.
Источник: Чемпионат
Официально: Стукалов назначен главным тренером "Уфы"
Газизов высказался о назначении Стукалова главным тренером "Уфы"
Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал назначение Алексея Стукалова на пост главного тренера команды.
Фото: "Велес"
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