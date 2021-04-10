В частности, Сантос отметил, что в "Зените" стал сильнее как футболист.
"Конечно, бывают игры, когда я не очень собой доволен. Но в целом это два прекрасных года. С "Зенитом" выиграл три титула, и если бог поможет, в этом сезоне будет еще один. Кроме того, чувствую, что вырос как игрок", - сказал Сантос.
Напомним, что Дуглас Сантос перешел в "Зенит" из "Гамбурга" летом 2019 года. Контракт 27-летнего бразильца с петербургским клубом рассчитан до конца сезона-2023/2024.
В текущем розыгрыше РПЛ Сантос провел 23 матча, забил три гола и сделал пять результативных передач. "Зенит" пребывает на первом месте в турнирной таблице чемпионата (51 очко).
Источник: Матч ТВ
Дуглас Сантос: чувствую, что в "Зените" я вырос как игрок
Защитник "Зенита" Дуглас Сантос оценил период карьеры, проведенный в петербургском клубе.
Фото: "Зенит"
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