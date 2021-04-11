Федун - о поражении от "Локомотива": лучше спросите, почему пенальти не поставили

Владелец "Спартака" Леонид Федун выразил недовольство судейством в матче 25-го тура РПЛ против "Локомотива" (0:2)
Фото: ФК "Спартак"
"Почему проиграли? Вы лучше спросите, почему пенальти не поставили", - сказал Федун.

Напомним, что во втором тайме матча "Локомотив" - "Спартак" мяч попал в руку защитника "железнодорожников" Пабло. Главный арбитр этого матча Кирилл Левников после консультаций с ВАР принял решение не ставить пенальти.

"Локомотив" в центральном матче 25-го тура РПЛ на своем поле обыграл "Спартак" (2:0). Счет в матче на 22-й минуте открыл форвард "Локомотива" Франсуа Камано после. В компенсированное к первому тайму время Смолов удвоил преимущество "железнодорожников", забив со штрафного.

"Спартак" остался на втором месте, имея в активе 47 очков. Отставание от "Зенита", который идет на первом месте, теперь составляет 7 очков.

Источник: "Чемпионат"

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Теги: Спартак Локомотив Федун
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