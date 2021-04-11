"Почему проиграли? Вы лучше спросите, почему пенальти не поставили", - сказал Федун.
Напомним, что во втором тайме матча "Локомотив" - "Спартак" мяч попал в руку защитника "железнодорожников" Пабло. Главный арбитр этого матча Кирилл Левников после консультаций с ВАР принял решение не ставить пенальти.
"Локомотив" в центральном матче 25-го тура РПЛ на своем поле обыграл "Спартак" (2:0). Счет в матче на 22-й минуте открыл форвард "Локомотива" Франсуа Камано после. В компенсированное к первому тайму время Смолов удвоил преимущество "железнодорожников", забив со штрафного.
"Спартак" остался на втором месте, имея в активе 47 очков. Отставание от "Зенита", который идет на первом месте, теперь составляет 7 очков.
Источник: "Чемпионат"
Зачем им Рангник, кода есть Николич? "Локомотив" разобрал "Спартак" в дерби
Федун - о поражении от "Локомотива": лучше спросите, почему пенальти не поставили
Владелец "Спартака" Леонид Федун выразил недовольство судейством в матче 25-го тура РПЛ против "Локомотива" (0:2)
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!