Червиченко раскритиковал главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско за его тактику на матч с "Локомотивом". По словам бывшего президента "Спартака", во втором тайме игры с "Локо" "красно-белым" не хватило энергии. Также Червиченко заявил, что Тедеско по-тренерски проиграл второй матч подряд.
"Тедеско – не первый немец, у которого в России не получаются блицкриги. Эта его залихватская тактика и желание сделать игру в первые 25 минут терпят неудачу. С "Ростовом" это тоже происходило, и "Спартаку" просто повезло. С "Локомотивом" же во втором тайме им просто не хватило энергии. Ребята хотят, бьются, но ресурса нет.
Тедеско по-тренерски проиграл второй матч кряду. С "Ростовом" действительно повезло. В Черкизове было видно, что последние минуты превратились в мучения, потому что сил у команды уже не было", - отметил Червиченко.
"Спартак", несмотря на поражение от "Локомотива", по-прежнему пребывает на втором месте в турнирной таблице РПЛ (47 очков). Вместе с тем победа в дерби позволила "Локо" приблизиться к "красно-белым". "Железнодорожники" идут третьими, набрав 46 очков. Лидирует в чемпионате "Зенит", набравший 54 балла.
Источник: Чемпионат
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"Тедеско – не первый немец, у которого в России не получаются блицкриги". Червиченко раскритиковал наставника "Спартака"
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о победе "Локомотива" над "красно-белыми" в матче 25-го тура РПЛ (2:0).
Фото: "Спартак"
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