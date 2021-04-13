"Спартак" осуждает любые формы проявления расизма и ведёт постоянную работу по искоренению и недопущению любых действий, носящих дискриминационный характер в отношении кого бы то ни было. В то же время мы надеемся, что КДК справедливо рассмотрит все зафиксированные случаи нарушения регламента на матче "Локомотив" - "Спартак", - заявил Фетисов.
Напомним, по ходу матча 25-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Спартаком" (2:0), болельщики красно-белых скандировали оскорбительные кричалки в адрес вратаря. Представители "Спартака" считают, что Гильерме сам провоцировал фанатов. Отметим, ранее стало известно, что Гильерме пригласили на заседание КДК РФС после матча со "Спартаком".
"Спартак" занимает второе место в таблице РПЛ. В активе "красно-белых" 47 очков после 25-ти матчей. От первого места, которое занимает "Зенит", москвичи отстают на 7 очков. В 26-м туре Российской Премьер-лиги "Спартак" сыграет против "Уфы". Матч пройдет 18 апреля и начнется в 19:00 мск.
Источник: Р-Спорт
"Какой реакции он ждал?" Болельщик "Спартака" прокомментировал конфликт фанатов "красно-белых" с Гильерме
"Спартак": мы осуждаем любые формы проявления расизма
Глава департамента "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов заявил, что клуб осуждает любые формы расизма.
Фото: ФК "Спартак"
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