"Какой реакции он ждал?" Болельщик "Спартака" прокомментировал конфликт фанатов "красно-белых" с Гильерме

Болельщик "Спартака" Андрей "Дневник фаната" прокомментировал ситуацию с вратарем "Локомотива" Гильерме во время матча 25-го тура РПЛ.
Фото: "Локомотив"
Напомним, после матча 25-го тура РПЛ "Локомотив" - "Спартак" (2:0) стало известно, что делегат встречи зафиксировал оскорбительные скандирования со стороны фанатов "красно-белых" в адрес Гильерме.

Болельщик "Спартака" рассказал, с чем был связан конфликт. По его словам, Гильерме своим поведением во время матча спровоцировал фанатов "красно-белых".

"Когда "Локомотив" открыл счет в матче, вратарь "Локомотива" и сборной России, чувствуя в себе адреналин и уверенность в собственных действиях, разворачивается к нашей трибуне, начинает крутить бутылкой в районе паха, демонстрировать жест рукой, а потом кидает эту бутылку в нашу сторону. Какой реакции он ждал?

Еще одна провокация, которая никак не была отмечена со стороны судьи Кирилла Левникова и его помощников (видимо, он снова встал на колено).

После этого с трибуны посыпался гул вперемешку с "фу-у-у!", а где-то (надо отметить, что это было децентрализованным зарядом) болельщики задавались вопросом, зачем этот вратарь нужен сборной России", - сказал болельщик "Спартака".

Отметим, ранее стало известно, что Гильерме пригласили на заседание КДК РФС после матча со "Спартаком".

"Локомотив" занимает третье место в таблице РПЛ, имея в запасе 46 очков. "Спартак" - на втором месте (47 очков).

Источник: Sport24

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Теги: Гильерме Спартак Локомотив
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