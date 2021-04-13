Перед матчем "Локомотив" - "Спартак" в судейскую также заходил человек, похожий на начальника "красно-белых" (видео)

Появилось видео, на котором запечатлено, как в судейскую комнату перед матчем 25-го тура РПЛ "Локомотив" - "Спартак" (2:0) заходит человек, похожий на начальника "красно-белых" Василия Козловцева.
Фото: ФК "Спартак"
В соответствии с регламентом, никто из представителей команд ни до, ни во время, ни после игры заходить в судейскую комнату.



Напомним, ранее "Спартак" опубликовал ролик, на котором видно, как Сухина выходит из судейской комнаты перед матчем "Локомотива" с "красно-белыми" в 25-м туре РПЛ. Встреча завершилась победой "железнодорожников" со счетом 2:0. При этом "Спартак" остался недоволен работой арбитров и обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС.

Сегодня дело Сухины должно было быть рассмотрено на заседании КДК РФС, но его рассмотрение было перенесено на пятницу, 16 апреля.

На сегодняшнем заседании КДК РФС принял решение дисквалифицировать вратаря "Локомотива" Маринато Гильерме на два матча Российской Премьер-лиги и оштрафовать его на 50 тыс рублей за оскорбительные жесты в адрес болельщиков "Спартака".

Московский "Спартак" был наказан проведением одного матча без зрителей условно и оштрафован на 500 тыс рублей за расистские кричалки в адрес Гильерме.

Источник: Sport24

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Теги: Спартак Локомотив
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