Перед матчем "Локомотив" - "Спартак" в судейскую также заходил человек, похожий на начальника "красно-белых" (видео)

April 13, 2021
Напомним, ранее "Спартак" опубликовал ролик, на котором видно, как Сухина выходит из судейской комнаты перед матчем "Локомотива" с "красно-белыми" в 25-м туре РПЛ. Встреча завершилась победой "железнодорожников" со счетом 2:0. При этом "Спартак" остался недоволен работой арбитров и обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС.
Сегодня дело Сухины должно было быть рассмотрено на заседании КДК РФС, но его рассмотрение было перенесено на пятницу, 16 апреля.
На сегодняшнем заседании КДК РФС принял решение дисквалифицировать вратаря "Локомотива" Маринато Гильерме на два матча Российской Премьер-лиги и оштрафовать его на 50 тыс рублей за оскорбительные жесты в адрес болельщиков "Спартака".
Московский "Спартак" был наказан проведением одного матча без зрителей условно и оштрафован на 500 тыс рублей за расистские кричалки в адрес Гильерме.
Источник: Sport24