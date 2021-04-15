– Я просто ошибся. В голове почему-то засело, что он из сборной 96-го Хомухи. Видимо, перепутал с Аязом Гулиевым. Но я потом извинился, сказал, что перепутал. Конечно, Умяров 2000-го года рождения, ездил на молодежный Евро, но почти не играл там, вот и вышло из головы, – приводит слова Шалимова "Матч ТВ".
Ранее экс-наставник "Краснодара" в эфире "Матч ТВ" заявил, что Умярову 25 лет. Официальная дата рождения хавбека "Спартака" – 27 июня 2000 года. Наиль перешел в стан красно-белых в начале 2019 года из "Чертаново".
В этом сезоне российской Премьер-лиги Умяров провел 21 матч и отличился четырьмя результативными передачами. Контракт полузащитника рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 млн евро.
"Спартак" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков в 25 матчах. Отставание подопечных Доменико Тедеско от лидирующего "Зенита" составляет семь очков.
Шалимов – о возрасте Умярова: я просто ошибся. Видимо, перепутал с Гулиевым
Бывший тренер "Краснодара" Игорь Шалимов прокомментировал свои слова о возрасте полузащитника "Спартака" Наиля Умярова.
Фото: ФК "Спартак"
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