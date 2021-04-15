"Спартак" саркастически отреагировал на слова Шалимова о возрасте Умярова

Как видят Наиля Умярова обычные люди / Как видит Наиля Умярова ветеран «Фоджи» pic.twitter.com/w3790v4htq — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 15, 2021

Накануне Шалимов в эфире "Матч ТВ" заявил, что Умярову на самом деле 25 лет. Позже специалист принес извинения, признавшись, что перепутал Наиля с другим футболистом.Официальной датой рождения полузащитника является 27.06.2000 года. Умяров является воспитанником "Чертаново", откуда перешел в "Спартак" зимой 2019 года. С момента своего дебюта в футболке красно-белых 20-летний футболист провел 50 матчей во всех турнирах и отличился четырьмя результативными передачами.Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до лета 2023 года. Аналитический портал Тransfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 млн евро.