Хусаинов заявил, что судьи в РПЛ иногда принимают решения, противоречащие правилам футбола. По его словам, тем самым они дают повод усомниться в своей порядочности.
"А как иначе это объяснить, когда видишь, что они принимают решения, явно противоречащие правилам игры? Они дают повод усомниться в своей компетентности и порядочности. Если ты в очевидных моментах идешь против правил, значит, замешан в данной схеме. К сожалению, по-другому никак не объяснить", - сказал Хусаинов.
Источник: RT
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Хусаинов заявил, что судьи помогают отдельным командам РПЛ
Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов ответил на вопрос, помогают ли судьи отдельным командам в чемпионате России.
Фото: архив Сергея Хусаинова
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