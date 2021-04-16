Главный тренер "Уфы" Стукалов: мы привыкли ставить на опытных игроков. Нужно дать шанс молодым, они мотивированы

Главный тренер "Уфы" Алексей Стукалов высказал мнение о пользе доверия молодым игрокам.
Фото: ФК "Уфа"
- В нас заложено много консерватизма, мы привыкли ставить на опытных игроков, которые чего-то добились. Не говорю, что нужно сразу всех молодых выпустить в основе, но если ты видишь, что есть игроки, которые реально на подходе - им нужно дать шанс. Эти ребята мотивированы на реализацию своей мечты, контракт для них не главное, поэтому этой энергией можно воспользоваться. Когда деньги стоят не на первом плане, то, на мой взгляд, из игрока можно выжать гораздо больше, - передает слова Стукалова Matchtv.ru.

37-летний главный тренер "Уфы" Алексей Стукалов возглавил клуб из столицы Башкортостана 9 апреля 2021 года. Под руководством нового наставника команда провела 1 матч 25 тура Российской премьер-лиги против "Ахмата", который выиграла с крупным счетом 3:0. Ранее Стукалов возглавлял московский "Велес", с которым вышел из ПФЛ в Футбольную национальную лигу и боролся за попадание в стыковые матчи за право выхода в РПЛ. 18 апреля в рамках 26 тура чемпионата России "Уфа" сыграет на выезде с московским "Спартаком".

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: УФА Стукалов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

"Спартак" просит РФС проверить бригаду судьи Левникова за ложную информацию по Сухине 1
"Может, "Спартаку" сразу отдать второе место, чтобы успокоились". В "Локомотиве" прокомментировали решение КДК РФС
Мостовой - о решении КДК по «Локомотиву»: это может стать прецедентом, похожие ситуации могут создавать специально эксклюзив
Кокорин не попал в заявку "Фиорентины" на матч с "Сассуоло" 1
Игнатьев: Семина убрали некрасиво и несправедливо, но это футбол 1
Игнатьев — о CS:GO: у Смолова ножи за один, полтора миллиона рублей 1
Хохлов: думаю, могли бы наказать «Локомотив» матчем на нейтральном поле условно, принятое решение — это чересчур 4 эксклюзив
Защитник "Локомотива" Игнатьев объяснил, почему отказал "Шальке" 2
Кирьяков — о наказании "Локомотива": это может негативно сказаться в борьбе за второе место эксклюзив
Бывший арбитр ФИФА прокомментировал решение КДК РФС по "делу Сухины" эксклюзив
Фетисов прокомментировал информацию об интересе "Спартака" к Фонсеке
Червиченко — о решении КДК по "делу Сухины": второй раз в пользу "Спартака" 6 эксклюзив
Егоров: если КДК решит проверить технические подтрибунки клубов, то РПЛ доиграет сезон на нейтральных полях
"Локомотив" лишили домашнего матча из-за рецидива Сухины, начальник "Спартака" отделался штрафом
Тренер "Уфы" прокомментировал подготовку команды к "Спартаку"
Кокорин провел тренировку с "Фиорентиной" по индивидуальной программе 2
Матч 29 тура РПЛ "Локомотив" - "Динамо" состоится на нейтральном поле за пределами Москвы 11
Председатель КДК РФС Григорьянц прокомментировал принятые на заседании 16 апреля решения 12
Начальник команды "Спартак" Козловцев покинул заседание КДК РФС (видео) 4
Стало известно содержание решения КДК РФС по инциденту с Сухиной и Козловцевым 15
Сухина покинул заседание КДК и скрылся на станции метро (видео) 1
Шварц объяснил причины неудач "Динамо" в двух последних матчах 5
Главный тренер "Уфы" Стукалов: мы привыкли ставить на опытных игроков. Нужно дать шанс молодым, они мотивированы 1
Итальянские СМИ: Фонсека может занять пост главного тренера московского "Спартака" 16
Слуцкий: "Урал" обыграл "Арсенал" и сыграл вничью с "Динамо". "Рубин" готовится максимально серьезно
Шварц: против "Локомотива" "Ротор" мог рассчитывать на другой результат, у них качественные исполнители
Почеттино хочет оставить Мбаппе в "ПСЖ"
Приглашаем подписаться на канал "Футбол России" в Яндекс.Дзен!
Анчелотти: я не должен уговаривать Кина остаться в "Эвертоне"
Важнейший матч в Грозном и встреча лучших команд календарного года. Анонс 37-го тура ФНЛ
Все новости
-