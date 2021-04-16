- В нас заложено много консерватизма, мы привыкли ставить на опытных игроков, которые чего-то добились. Не говорю, что нужно сразу всех молодых выпустить в основе, но если ты видишь, что есть игроки, которые реально на подходе - им нужно дать шанс. Эти ребята мотивированы на реализацию своей мечты, контракт для них не главное, поэтому этой энергией можно воспользоваться. Когда деньги стоят не на первом плане, то, на мой взгляд, из игрока можно выжать гораздо больше, - передает слова Стукалова Matchtv.ru.
37-летний главный тренер "Уфы" Алексей Стукалов возглавил клуб из столицы Башкортостана 9 апреля 2021 года. Под руководством нового наставника команда провела 1 матч 25 тура Российской премьер-лиги против "Ахмата", который выиграла с крупным счетом 3:0. Ранее Стукалов возглавлял московский "Велес", с которым вышел из ПФЛ в Футбольную национальную лигу и боролся за попадание в стыковые матчи за право выхода в РПЛ. 18 апреля в рамках 26 тура чемпионата России "Уфа" сыграет на выезде с московским "Спартаком".
Главный тренер "Уфы" Стукалов: мы привыкли ставить на опытных игроков. Нужно дать шанс молодым, они мотивированы
Главный тренер "Уфы" Алексей Стукалов высказал мнение о пользе доверия молодым игрокам.
Фото: ФК "Уфа"
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